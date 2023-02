Österreichischen, produzierenden Unternehmen stehen ab Herbst 2022 umfangreiche Services im Bereich Digitalisierung zur kostenlosen Nutzung im EDIH AI5production zur Verfügung. Der AI5production wird zu 50% aus nationalen Mitteln durch das Wirtschaftsministerium und zu 50% aus dem Digital Europe Programm der Europäischen Kommission finanziert. Die Finanzierung erfolgt zunächst für 3 Jahre, soll aber bei Erfolg um weitere 4 Jahre verlängert werden.

Der AI5production-Hub und seine Aufgaben

Der von der Pilotfabrik der TU Wien koordinierte Hub besteht aus 16 Partnerinstitutionen, die in Wien und Oberösterreich angesiedelt sind und ein breites Themenspektrum abdecken. Neben den großen Universitäten TU Wien, Universität Wien und JKU, sind auch das AIT, Profactor sowie mehrere Kompetenzzentren und Industriepartner am Hub beteiligt. Der Hub bietet den österreichischen Unternehmen kostenlosen Zugang zu Forschungsinfrastruktur und zu Know-How, um die digitale Transformation der Firmen voranzutreiben. Darüber hinaus wird aber auch Unterstützung bei der Suche nach Finanzierung für Investitionen rund um das Themenfeld Digitalisierung angeboten.



Es sind vier große Themenfelder, die von AI5production adressiert werden: Digital Design for Industry 5.0, Digital Production for Industry 5.0, Cyber Security for Industry 5.0, AI for Industry 5.0.

Mehr Fokus auf Nachhaltigkeit und Ethik

Auf der einen Seiten werden Unternehmen bei ihren Digitalisierungsvorhaben unterstützt und deren Industrie 4.0 Reifegrad konsolidiert. Auf der anderen Seite ist es für österreichische Unternehmen jetzt auch wichtig, den nächsten Schritt zu gehen. Der Mensch, das Individuum rückt in den Mittelpunkt der Betrachtungen. Es ist nicht mehr die Effizienz und Produktivität um jeden Preis, die ein zeitgemäßes, innovatives, erfolgreiches Unternehmen auszeichnet. Vielmehr ist es eine ganzheitliche Betrachtung, die heute die Grundlage der strategischen Unternehmensentscheidungen darstellt. Insgesamt stehen in AI5production 26 Laborinfrastrukturen mit wissenschaftlichem Support zur Verfügung, die von Pilotfabriken für digitale Produktion, hybride Fertigungstechnologien, über Human centered AI Lab, Cyber security Lab, Cognitive Factory Lab bis hin zu Human User meets ICT Technologies reichen. Dabei kommt der Nachhaltigkeit und dem Ecodesign eine große Rolle zu. Nicht außer Acht bleibt dabei die Frage nach der Ethik. Die erfahrenen Servicestellen für Forschungsethik bieten den Unternehmen Unterstützung.



Unternehmen können individuellen Forschungs- und Entwicklungsfragen mit Unterstützung von WissenschafterInnen bearbeiten. Forschungsinfrastruktur für Versuchsreihen, Messungen und Tests aber auch für Design neuer Produkte und Prozesse steht zur Verfügung. Zusätzlich wird ein umfangreiches Trainingsprogramm mit Kursen, Webinaren und Workshops zu unterschiedlichsten Themen rund um Digitalisierung in der Produktion und Industrie 5.0 angeboten.



AI5production stellt vor allem auch einen einfachen Zugang zu europäischer Infrastruktur und europäischem Know-How dar. Der EDIH baut Hürden ab, damit österreichische Unternehmen auf einfachem Weg Zugang europäischer Expertise für ihre Digitalisierungsthemen erlangen. Ab Herbst 2022 stehen österreichischen Unternehmen die Services in Form von Kleinprojekten zur Weiterentwicklung durch individuellem Support zur Verfügung.

