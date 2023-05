Wie haben Sie während der Corona-Pandemie für Sicherheit am Arbeitsplatz gesorgt?



Wir haben Abstand geschaffen, Schildmasken selber gefertigt und wöchentlich zwei PCR-Tests durchgeführt. Ich selbst habe meine Leute jeden Tag begrüßt, desinfiziert und sie nach ihrem Gesundheitszustand gefragt. In einem produzierenden Betrieb kann es natürlich kein Homeoffice geben; ein Großteil unserer Mitarbeiter ist in der Fertigung beschäftigt – sowohl im Schaltschrankbau als auch in der Elektronik.



Wie haben die Krisen in naher Vergangenheit und Gegenwart auch die Aufgaben von Unternehmer:innen verändert?



Es ist wichtiger geworden, wie man als Betrieb mit Krisensituationen umgeht. Nicht nur in der Arbeitswelt liegt eine Verunsicherung in der Luft, sondern generell in der Gesellschaft. Da muss man als Unternehmerin auch stabilisierend wirken und sagen, dass es wieder bergauf gehen wird.



Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf dieses angebrochene Jahr? Was erwarten Sie, wie sich die Dinge entwickeln?



Ich sehe das Jahr 2023 und die Folgejahre sehr positiv. Wir haben weder damit gerechnet, dass wir eine Pandemie erleben, noch dass wir einen Krieg in Europa haben würden oder dass wir auf eine Energiekrise zusteuern. Aber in anderen Ländern gibt es noch viel schwierigere Bedingungen, dort fehlt es an Wasser oder an Arbeitsplätzen. Nur eines muss ich anmerken: Unser Wohlstand ist erarbeitet worden. Und wenn wir diesen aufrechthalten wollen, müssen wir auch weiterhin dafür arbeiten. Ich bin es gewohnt, mit 14 Tagen Urlaub im Jahr auszukommen und habe daneben alleine ein Kind großgezogen. Es geht alles, wenn man will.

