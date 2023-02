Eine professionelle Konstruktion benötigt ein entsprechendes Tool für das Produktdatenmanagement. Damit gelingt es, Daten von Teilen, Pläne, Skizzen und Berichte zu speichern und zu verwalten. Im Kontext mit PDM sind „Suchen und Finden“ seit Jahren zentrale Pain Points in Unternehmen. Studien zufolge verbringt ein Konstrukteur bis zu 20 Stunden pro Woche mit nicht produktiven Arbeiten, ein Großteil davon stellt die Suche dar. Ein zeitgemäßes PDM löst das Problem mit entsprechenden Funktionalitäten:

Die Suche beinhaltet idealerweise neben Meta-Daten wie Eigenschaften, Klassen oder Sachmerkmale auch eine geometrische Suche. Ohne PDM verzichten Konstrukteure gern auf die aufwändige Recherche und konstruieren das betreffende Teil lieber gleich neu. Eine solche Dublette kostet nicht nur Arbeitszeit, sie verursacht weitere Kosten, laut Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) liegen die Kosten für Dubletten in Höhe von Tausenden Euro.

PDM gestütztes CAD ist ein Muss

CAD-Systeme sind im Funktionsumfang breit aufgestellt und bieten mächtige Werkzeuge für die Anwender. Unterstützt das PDM jedoch die Funktionen nicht, kann der Anwender sie nicht nutzen.

Deswegen ist es sinnvoll, CAD und PDM aus einer Hand zu beziehen, um eine Unterstützung zu gewährleisten. Die Anwender der Autodesk Produkt Design & Manufacturing Collection erhalten ein umfangreiches CAD-Werkzeug mit Tools wie zum Beispiel Inventor, AutoCAD Mechanical oder AutoCAD Electrical. Das zugehörige PDM-System Vault ist tief in das CAD-System integriert und wird vom User kaum wahrgenommen, was die Handhabung stark vereinfacht. Kernaufgaben können direkt aus dem Programm erledigt werden, kein zweites muss dafür geöffnet werden.

PDM mit vielen Automatisierungspotenzialen

Alle Aufgaben, die sich mit Regeln oder Algorithmen beschreiben lassen, sind automatisierbar und somit zeitsparend.



Das gesamte Ausgabewesen von Zeichnungen, Stücklisten und Berichten kann digital automatisiert werden. Auch Baugruppen können automatisch aktualisiert und Daten nach einem Update migriert werden. Eine weitere Funktion mit Mehrwert im PDM ist zudem eine ereignisgesteuerte Übergabe von Daten an beliebige andere Systeme. Auch der Austausch von Schriftköpfen in Zeichnungen, der wegen zahlreicher hinterlegter Eigenschaften nicht trivial ist, bietet sich für eine Automatisierung an. Das Gleiche gilt für die Erzeugung vereinfachter Baugruppen: Gerade bei großen Planungen ist das eine Notwendigkeit. Bei der Vereinfachung bleibt nur die Außenkontur als Störkontur erhalten, eine Baugruppe wird zu einem Einzelteil verschmolzen. Das PDM System Vault sorgt als Datenmanagementsystem für den Zusammenhalt von referenzierten Baugruppenstrukturen. Auch die Übersetzung von Zeichnungen in beliebige Landessprachen kann vom Programm automatisiert geleistet werden.



Ebenso wird das Berichtswesen vereinfacht: Der Status von Teilen und Baugruppen kann visualisiert und mit wenigen Klicks angepasst werden – etwa die Zuweisung von Material, von Bearbeitungszustand oder Änderungsstatus.