Seit Jahren optimieren Unternehmen die Schaltschrankkonfiguration. Sie soll schneller, einfacher werden. Digitale Tools sollen die Verantwortlichen unterstützen und die Prozesse des Kunden beschleunigen. Jetzt wollen zwei Automatisierer noch mehr. In den Büros von Beckhoff sprechen die Verantwortlichen schon von einer Revolution. Ihr Anführer Hans Beckhoff formuliert es in einem internen Interview wie folgt: „Wir kennen den Schaltschrankbau aus der Praxis sehr genau. Diese Erfahrung haben wir mit dem Know-how aus unseren anderen Produktbereichen, d. h. bei IPCs, I/O- und Kommunikationstechnologie, Antriebstechnik und Software, kombiniert. Ergebnis ist ein einheitlicher Automatisierungsbaukasten, der den klassischen Schaltschrank mit seiner Verdrahtung vollständig durch normierte Module ersetzt. Dabei werden alle im Schaltschrank bzw. an der Maschine benötigten Gewerke und Funktionen in einem System – dem MX-System – zusammengefasst.“

Der Baukasten von Beckhoff

Der verantwortliche Produktmanager Daniel Siegenbrink ergänzt: „Jeder Schaltschrank ist vom Prinzip her gleich aufgebaut. Es gibt immer eine Energieeinspeisung, einen Hauptschalter, Netzteile, die Steuerung inkl. I/O-Ebene und Feldbus sowie die Antriebstechnik. Dazu kommt die Energieverteilung, d. h. das Schalten von 400 V bzw. der Direktstart von Motoren oder die Versorgung von Fremdaggregaten. Diese immer wieder auftauchenden Blöcke haben wir normiert und mit dem MX-System in einem einheitlichen Konzept umgesetzt.“



Beckhoff setzt bei der Entwicklung auf ein Baukastenprinzip. Die aus einem Aluminiumprofil bestehende Baseplate bildet als Rückwand die Basis des MX-Systems. Sie bietet standardisierte Steckverbindungen, auf die die verschiedensten Funktionsmodule des MX-Systems einfach aufgesteckt und anschließend mithilfe von in den Modulen befindlichen, unverlierbaren Schrauben festgeschraubt werden können.



Die Baseplate kann in ihrer Größe variieren und bis zu drei Reihen mit je maximal 24 Steckverbindungen (Slots) beinhalten. Hinter jeder Slot-Reihe steckt eine Backplane, die je nach Art verschiedene Spannungen und EtherCAT als Kommunikationsbus unter den Slots verteilt. Somit kann die Baseplate nahezu beliebig auf die jeweilige Anforderung der Maschine angepasst werden, versichern die Entwickler.



Es wird zwischen zwei Arten von Backplanes und somit Slots unterschieden: Daten-Backplanes mit MX-C-Slots, über die die Module mit 24 V DC bzw. 48 V DC und mit EtherCAT versorgt werden, und Power-Backplanes mit MX-P-Slots, über die die Netzspannung (3-phasig + N 400…480 V) und der DC-Link-Bus (maximal 848 V DC) verteilt werden. Ein MX-P-Slot kann mit maximal 35 A belastet werden, während die zugrundeliegende Power-Backplane maximal 63 A zur Verfügung stellen kann.



Die jeweiligen MX-Module können je nach Funktion auch unterschiedliche Größen haben. So passt ein einfaches MX-I/O-Modul in der Regel auf einen einzelnen MX-C-Slot und wird somit Leistung und Kommunikation versorgt, während größere Antriebsmodule über mehrere Slot-Reihen gehen können, da diese Module eine Steckverbindung zu einem MX-C-Slot für die Kommunikation und MX-P-Slot für die Leistung benötigen. Die Funktionsmodule können auch in ihrer Breite variieren und bis zu 3 Slots breit werden. So kann z. B. bei großen Leistungsmodulen die Leistung über zwei MX-P-Slots parallel eingespeist werden.



Dadurch, dass jedes auf der MX-Baseplate aufgestecke Funktionsmodul auch ein EtherCAT-Gerät ist, liegt grundsätzlich für das gesamte MX-System eine umfassende Diagnose vor. Des weiteren verfügt die MX-Baseplate über ein komplettes Housekeeping-System, welches Umweltparameter wie die Temperatur dauerhaft überwacht.



Die MX-Baseplate lässt sich mithilfe von Schraubverbindungen laut Hersteller ohne Probleme direkt an der Maschine befestigen und kann somit optisch und funktional in den Maschinenbauraum integriert werden, versprechen die Beckhoff-Ingenieure.

Schaltschrankbauer Rittal entspannt

Marcus Schellerer von Rittal gibt sich gelassen. Wettbewerb sporne an, so der Manager. Die Entwicklung, dass die Steuerung näher an die Maschine rücke, sei nicht neu. Schon vor einigen Jahren propagierten Entwickler das Ende des zentralen Schaltschranks.



Schellerer stellt aber vor allem auf die Energieversorgung ab. Diese brauche den Schaltschrank sicher auch in Zukunft. In Ulm bei Bosch Rexroth schwärmen die Entwickler von der modularen, sich immer wieder arrangierenden Fabrik und setzen dabei auf den intelligenten Boden. Die Ingenieurinnen und Ingenieure können heute über den Boden bis zu drei Kilowatt an Energie an Anlagen übertragen und sparen lange Verkabelungen – braucht es noch mehr Leistung? Theoretisch wäre das denkbar (10 Kilowatt-Module sind in Planung), aber so große Anlagen verfährt ein Anwender nicht so schnell, heißt es bei Bosch Rexroth.