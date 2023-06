Auch im Hinblick auf die voranschreitende Digitalisierung in der spanabhebenden Fertigung präsentiert Fastems eine Reihe an Innovationen. Sie sollen die Transparenz in der Produktion erhöhen und somit nicht nur die Verfügbarkeit von Maschinen steigern, sondern auch die Organisation, Planung und Durchführung der Fertigung erleichtern.

So stellt Fastems mit dem Factory Cockpit eine neue Software vor, die die Daten von Produktionsmitteln im Shop Floor und IT-Systemen (z. B. ERP oder MES) sammelt, analysiert und die wichtigsten KPIs in Form von übersichtlichen Grafiken darstellt. Auf diese Weise sind alle relevanten Personen, ob Maschinenbediener, Produktionsleiterinnen oder die Geschäftsleitung, jederzeit über den aktuellen Status der Fertigung informiert. Im Gegensatz zur Manufacturing Management Software (MMS) von Fastems, deren Analysefunktionen sich auf Automatisierungssysteme und autonome Arbeitszellen konzentrieren, bietet das neue Factory Cockpit nun einen fabrikweiten Überblick über die wichtigsten Produktionskennzahlen.

Last, but not least können die Messebesucher:innen myFastems kennenlernen. Das als Software-as-a-Service angebotene Kundenportal stellt Werkzeuge zur Verfügung, die Kund:innen im Sinne einer hohen Verfügbarkeit und Produktivität dabei unterstützen soll, dass ihre Automatisierungssysteme von Fastems rund um die Uhr betriebsbereit sind. Damit erhalten Anwender sowohl eine umfassende Systemübersicht und somit mehr Transparenz über die Servicehistorie und den Ersatzteilbedarf ihrer Fastems-Anlagen, als auch alarmgestützte Anweisungen für Fehlerbehebungen und Supportanfragen. Die Systemübersicht liefert den aktuellen Status der mit myFastems verbundenen Anlagen, sodass es für den Anwender einfacher wird, den Überblick über die Produktionsaktivitäten zu behalten und etwaige Probleme rechtzeitig zu lösen.

Fastems auf der EMO: Halle 12, Stand D67