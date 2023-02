FACTORY: Siemens ist ja euer Softwarelieferant. Wäre so ein Grad an Automatisierung denkbar, wenn ihr mehrere Insellösungen hättet, oder geht das nur, wenn alles aus einer Hand ist?



Stefan Knödlstorfer: Es ist ein großer Vorteil, wenn man einen Anbieter hat wie Siemens. Wobei in der Umsetzung selbst Siemens nicht wirklich der Hauptlieferant ist, sondern der CAM-Lieferant und der CAD-Datenlieferant. Wie die Maschine automatisiert, sich selbst korrigiert und so weiter, war kein Part von Siemens. Generalunternehmer waren wir in dem Fall selbst.



Welche Vorarbeit habt ihr softwareseitig dafür leisten müssen?



Wir hatten eine Entwicklungsphase von bestimmt 1,5 Jahren. Davor machten wir Pilotprojekte an Einzelanlagen. So haben wir die Software trainiert und die Bugs behoben. Letztendlich haben wir den Typ 80P dann auch als Einzelmaschine gekauft und dort dann die vorbereiteten Simulationen durchgeführt. Denn das Gehirn ist die Simulation dahinter. Und als wir dann den letztendlichen Softwarestand hatten, sind wir damit in die Anlage gegangen.



Wo lagen die größten Schwierigkeiten bei dem ganzen Projekt?



Das größte Problem ist die Koordination der vielen Schnittstellen. Was wir unterschätzt haben, ist die Zeit, die man für eine Inbetriebnahme aufwenden muss. Wenn es währenddessen ein Systemupdate auf irgendeiner Seite von irgendeinem Hersteller gibt, ist die Schnittstelle sofort nicht mehr auf dem technischen Stand. Und das ist eine Menge an Schnittstellen, die man im Auge haben muss – auch Sicherheitsschnittstellen. Man muss ein Bussystem programmieren lassen, damit die Maschinen wissen, wenn irgendwo ein Not-Aus gedrückt wird. Das sind unzählige kleine Details, die in der Software große Schwierigkeiten machen, wenn die Maschinen nicht miteinander reden. Und je mehr Hersteller du hast, desto komplexer wird es. Wenn man hier noch zwei oder drei verschiedene Typen von Maschinen reinstellt, dann steigert man die Komplexität ins Immense. Das kann man nicht schaffen.



Wie lange hat die Inbetriebnahme dann gedauert?



Man kann sagen, wir haben eine dreimonatige Inbetriebnahme-Phase gehabt.



Wobei das ja nicht stehen bleibt, es gibt ja immer wieder die Updates…



Dann muss man das System einfrieren, denn wenn die Updates losgehen, dann fängt alles wieder von vorne an.