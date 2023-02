Die Forschenden demonstrieren ihren Ansatz am Beispiel eines verschlissenen Fräswerkzeugs, das sie von einem Durchmesser von 20 mm auf eines mit 16 mm umschleifen. Dabei haben sie nachgewiesen, dass Haarrisse im Werkzeug nicht tiefer als 30 µm unter die Oberfläche reichen und durch das Umschleifen vollständig entfernt werden. Im Rahmen von Flankenfräsversuchen mit einer Titanlegierung erreichten sie mit dem umgeschliffenen Werkzeug Standwege von etwa 2.750 mm, was vergleichbar mit Standwegen von neuen Werkzeugen ist.



Während das Werkzeug also im Betrieb gleichwertig mit Neu-Werkzeugen ist, zeigt es mit Blick auf die erforderlichen Prozesszeiten und beim Energiebedarf in der Herstellung deutliche Vorteile. Das Umschleifen beansprucht gegenüber dem konventionellen Werkzeugschleifen deutlich weniger Zeit – im Beispiel circa 40 statt 60 Minuten. Allein die geringere Schleifzeit wirkt sich laut den Forschenden dabei in einem um 47 % geringeren Energiebedarf aus.



Noch deutlicher fällt die Gesamtenergiebilanz für die Herstellung der Werkzeugs aus, die beim konventionell gefertigten Werkzeug auch den Rohstoffabbau sowie das Mahlen und Mischen des Sinterpulvers umfassen. Bis zu 91 % der Energie lassen sich durch das Umschleifen einsparen. Im Beispiel bleibt ein Energiebedarf von circa 11 kWh anstelle von knapp 130 kWh für die Herstellung eines Neu-Werkzeugs übrig.

