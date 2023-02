Über Fastems

Das 1901 in Finnland gegründete Unternehmen Fastems liefert Anwendungen für die Fabrikautomatisierung in der metallverarbeitenden Industrie. Fastems' für alle industrielle Werkzeugmaschinen offene Steuerungssoftware, kombiniert mit einem breitgefächerten Service und jahrzehntelanger Erfahrung, machen das Unternehmen besonders.

Das Angebot umfasst Beratungsdienstleistungen im Umfeld des Materialhandlings bis hin zu flexiblen Fertigungssystemen, roboterbasierte Automationslösungen, Software für die Fertigungssteuerung sowie ein umfangreiches Serviceangebot.

Horizontale Bearbeitungszentren einfach und skalierbar automatisieren

Neu im Programm ist der FPC-1800, der in der Basisversion eine Speicherkapazität von zwölf Maschinenpaletten mit einem Durchmesser von 630 mm bis 800 mm bei einer Grundfläche von lediglich 2,4 x 9,2 m besitzt. Bei Bedarf kann die Kapazität bis auf 36 Paletten erweitert werden.



Alle FPC-Modelle verfügen ab Werk über eine umfangreiche Schnittstellen-Bibliothek für CNC-Fräsmaschinen von weit über 100 Herstellern. Die Automatisierung von horizontalen Bearbeitungszentren mit einem FPC Version 8 steigert die Maschinenauslastung auf bis zu 85 Prozent, verkürzt die Rüstzeiten entscheidend und erhöht nachhaltig den Anteil an mannlosen Produktionsstunden. Alle Modellvarianten können um bis zu zwei Erweiterungsmodule ergänzt werden und eignen sich somit für die Automatisierung von bis zu drei Werkzeugmaschinen.

MMS: Die passende Software

Gesteuert wird die aktuelle FPC-Generation wie gewohnt von der Fastems Manufacturing Management Software (MMS). Die Version 8 der MMS verfügt über eine optimierte Benutzeroberfläche, die u. a. eine Drag-and-Drop-Palettenreihenfolge für Produktionsaufträge und eine EasyRoute-Funktion ermöglicht, mit der sich neue Werkstücke für die Fertigung im System anlegen lassen. Außerdem integriert die Software einen erweiterten Auftragsgenerator, mit dem automatisch Produktionsaufträge anhand von zuvor definierten Regeln erstellt werden können. Mit dieser Funktion kann die MMS automatisch auf die Aufrechterhaltung eines bestimmten Lagerbestandes achten oder die Fertigung einer wiederkehrenden Charge in regelmäßigen Intervallen anstoßen.

Komfort mit LSB

Für den FPC Version 8 ist eine Basisladestation (LSB: Loading Station Basic) mit optionaler Höhenverstellung erhältlich, die speziell für die Beladung von unterschiedlichen Vorrichtungshöhen entwickelt wurde. Sie ermöglicht es jeder/m BedienerIn, beim Auf- und Abspannen der Teile eine individuelle und somit ergonomisch optimale Arbeitsposition an der Be- und Entladestation einzunehmen. Für Systeme mit einer konstanten Vorrichtungshöhe bleibt die Standardladestation (LSC: Loading Station Compact) weiterhin die erste Wahl.



„Der FPC ist eines unserer beliebtesten Systeme, denn die Anwendung für die lineare Palettenautomatisierung ist kosteneffizient und einfach zu implementieren. Außerdem kann der FPC für die Automatisierung mehrerer Werkzeugmaschinen erweitert werden, wodurch die Kapazität über ein ganzes Wochenende deutlich gesteigert wird. Der FPC Version 8 bietet eine verbesserte Raumeffizienz und erfüllt sowohl hard- als auch softwareseitig die hohen Erwartungen an die Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie“, sagt Kalle Peltonen, Vice President Pallet Automation bei Fastems.

