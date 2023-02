Als echte Fertigungstechnologie wird die Additive Fertigung die konventionelle Fertigung sinnvoll ergänzen und nachhaltig verbessern. Mithilfe der integrierten Endlosfaser aus Carbon können Bauteile gefertigt werden, die Festigkeiten von Aluminium erreichen – bei hoher Gewichtsreduzierung, Designfreiheit und zu einem Bruchteil der Kosten. Ziel ist es, die Additive Fertigung da einzusetzen wo es Sinn ergibt! Also: Zerspanen Sie aktuell noch Bauteile, die Sie zerspanen müssen aber nicht zerspanen wollen?



In diesem Webinar thematisieren Patrick Bauer und Jo Kasemann die Additive Fertigung in Bezug auf 3D Druck und zeigen praktische Beispiele von Anwendern aus Maschinenbau, Automation und weiteren Industrien. So kann die Technologie effizient eingesetzt werden und Kosten und Zeit für Ihr Unternehmen einsparen.

Die Vortragenden sind Joachim Kasemann, Jan Geese und Patrick Bauer Mark3D. Einem Unternehmen, das sich als Problemlöser und Berater in der additiven Konstruktion und Fertigung versteht.

