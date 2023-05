FACTORY: Ihre Tätigkeit als Vice President für Nachhaltigkeit zielt auf eine umweltbewusste Produktion ab. Wie sehr müssen Sie innerhalb des Unternehmens noch argumentieren, dass dies ein wichtiges Thema ist?



Eryn Devola: Es ist weniger Argumentation als vielmehr Aufklärung. Ich sorge dafür, dass sich die Leute bewusst sind, dass das, was sie tun, Auswirkungen auf die Umwelt hat. Sei es in Bezug auf Geschäftsreisen, auf die Art der Maschine, die einsetzt werden, auf den Fußabdruck eines Gebäudes, das neu gebaut wird oder auf die Konstruktion von Produkten. Unsere Design-Tools berücksichtigen beispielsweise 15 Umweltparameter neben all den anderen Anforderungen. Ich kann also den Schadstoffgehalt eines bestimmten Stoffes in meinen Entwurf einfließen lassen und nicht nur sein Gewicht, seine Größe oder seine Leistungsmerkmale.



Und haben Sie als „Aufklärerin“ bereits eine Veränderung des Umweltbewusstseins innerhalb des Konzerns wahrgenommen?



Viele haben das schon verstanden. Nun gilt es, dass der Rest aufholt und wir eine kritische Masse erreichen. Der Markt hat sich in den letzten zwei Jahren stark bewegt. Dennoch wird es immer Organisationen und Menschen geben, die mehr Zeit für Veränderung brauchen.



Und wie ist hier Ihre Erfahrung auf Kund:innenseite?



Viele Unternehmen haben sich kühn und in gewisser Weise revolutionär dem Pariser Abkommen verpflichtet. Und jetzt stellen sie fest, dass das Jahr 2040 schneller kommt, als sie anfangs dachten. Daher müssen sie die guten Vorsätze jetzt in eine Strategie und konkrete Maßnahmen umwandeln. Zusätzlich zielt die EU-Taxonomie, deren letzte vier Kapitel im April veröffentlicht wurden, über die bereits veröffentlichten Klima-Policys hinaus und es gibt Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen und die CSR-Richtlinie, die für das Geschäftsjahr 2025 in Kraft tritt. All das übt eine Menge Druck aus – sowohl von politischer Seite als auch von der Unternehmensleitung. In der traditionellen Fertigung achtet man bereits sehr darauf, was innerhalb eines Werks passiert. Jetzt aber wird von Unternehmen verlangt, dass Sie die Verantwortung für alles, was Sie produzieren, bis zum Ende seiner Lebensdauer übernehmen, einschließlich der gesamten vorgelagerten Lieferkette. Das ist sehr komplex und erfordert, dass die Menschen zusammenarbeiten, indem sie Daten austauschen und gemeinsam eine Lösung finden. Ich halte das in vielerlei Hinsicht für großartig, weil es die Menschen zusammenbringt und man damit bessere Ergebnisse erzielen kann. Aber es ist auch sehr kompliziert.



Vor allem kleinere Unternehmen haben berechtige Sorge, dass sie bei der fortschreitenden grünen Transformation nicht mithalten können. Was sagen Sie den Unternehmen, um ihnen die Angst zu nehmen?



Ich bin der Überzeugung, dass die Digitalisierung die Grundlage für mehr Nachhaltigkeit ist. Die meisten Industrieunternehmen haben schon seit Langem Maßnahmen ergriffen, um ihren Durchsatz zu verbessern und ihre Emissionen zu verringern, weil es sich finanziell rentiert. Die Aktionen, die Unternehmen einsetzen, um ihre Prozesse zu verstehen, um Qualität und Effizienz zu steigern, sind die gleichen Werkzeuge, die Ihnen beim Wandel hin zu einer nachhaltigen Produktion helfen können. Es fühlt sich also überwältigend an, aber kein Unternehmen fängt bei null an.