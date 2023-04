Der European Green Deal verleiht dem Thema Klimaschutz einen Schwung, der auch bei den produzierenden Unternehmen angekommen ist. In einer ersten Etappe sollen Emissionen bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber dem Ausstoß von 1990 reduziert werden. Das EU-Ziel heißt Klimaneutralität bis 2050. Österreich möchte die klimaneutrale Wirtschaft bereits bis 2040 erreichen. Doch genug der Worte – was kann jeder einzelne Betrieb tun, um die natürlichen Ressourcen zu schonen und sich nebenbei noch einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen?



„Digitalisierung ist der Gamechanger, um diese Ziele zu erreichen. Dazu müssen Daten des Produktes, der Produktion sowie der Lieferkette zugänglich gemacht werden. Die so gewonnene Transparenz ermöglicht datenbasierte Entscheidungen zu treffen, um die gesamte Wertschöpfungskette zu optimieren“, sagt Johannes Stinauer, Leiter Digital Enterprise Services bei Siemens Österreich. Einer der wichtigsten Aspekte dafür, ist ein sicherer Datenlayer zur Integration von Operational Technology (OT) und Information Technology (IT). Dieser ermöglicht Daten aus dem Shop Floor zu normieren, zu speichern und zu verarbeiten. Offene und standardisierte Schnittstellen ermöglichen die Weiterverarbeitung in übergeordneten IT-Systemen.



Stinauer ist überzeugt, dass solche Technologien einen wesentlichen Betrag für eine nachhaltigere industrielle Produktion leisten können: „Wichtig für Unternehmen ist, eine ganzheitliche Vision zu entwickeln und diese in kleinen Schritten umzusetzen. Mit unserem methodischen Ansatz helfen wir unseren Kunden, maßgeschneiderte technische Lösungen zu realisieren. Diese beinhalten beispielsweise die Transparenz über den CO2-Verbrauch, die datenbasierte Optimierung der Produktion oder die manipulationssichere Dokumentation der gesamten Lieferkette“, so Stinauer.