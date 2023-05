Christoph Ebert, Liferay GmbH

Als Industry Marketing Manager bei Liferay ist Christoph Ebert auf die Bereiche Fertigungsindustrie und Maschinenbau spezialisiert. In dieser Rolle steht er in regelmäßigem Austausch mit Analysten wie IDC und Gartner und ist stets up-to-date im Hinblick auf die aktuellen Trends und Herausforderungen der Branche. Dabei kommt ihm nicht nur sein großes Interesse an digitalen Technologien zugute, sondern auch seine über 15 Jahre Erfahrung in IT-Journalismus und Marketing.