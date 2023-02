Um dem Fachkräftemangel in Zukunft entgegenzuwirken, kann es lohnen, einen Blick auf die aktuelle Lehrlingsausbildung zu werfen. Dies tun die Mitglieder der "CEOs for Future" mit ihrer aktuellen Initiative für eine Erneuerung der Lehrpläne an Berufsschulen. Vor allem inhaltlich soll es laut den Forderungen der Organisation Reformationen geben, indem stärker auf Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit gesetzt werde. Diese Themen liegen vielen Jugendlichen am Herzen. Doch genau hier könnte auch der Grund liegen, warum sich etwa die Kunststoffbranche beim Nachwuchs schwer tut.

"Viele Jugendliche halten es nicht für sexy, mit Kunststoff zu arbeiten", umriss Manfred Stanek, Geschäftsführer von Greiner Packaging, das Problem des Verpackungsherstellers. Er möchte den Jugendlichen zeigen, dass sie als Mitarbeiter:innen von Greiner ein Teil der Lösung und nicht des Problems wären. Greiner Packaging hat aktuell 74 Lehrlinge in Ausbildung.