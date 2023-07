Beim steirischen Schokoladenproduzent Zotter steht die Fabrik auch im Sommer nicht still. Allerdings müssen, vor allem was die Logistik betrifft, einige Vorkehrungen getroffen werden. Bestellungen von Endkunden werden ab einer Temperatur von 26°C am Auslieferungstag mit Cooling Pads gekühlt. Zusätzlich bietet die Firma eine Gratis Coolbag Aktion an. Um lange Lagerzeiten in den Zustellzentren zu vermeiden, achtet der Hersteller darauf, dass die Schokolade vor dem Wochenende ankommt. "Dies führt jedoch dazu, dass wir für den Versand viele Länder ausschließen und nur innerhalb Österreichs, in das benachbarte Ausland und nach Großbritannien liefern können", erklärt das Unternehmen auf seiner Website. Die Fachhändler werden mit Hilfe von Kühllogistik beliefert.



Der Energieverbrauch in den Sommermonaten hält sich bei Zotter im Vergleich zum Rest des Jahres ziemlich die Waage. "Etwa ein Drittel des Stromverbrauchs entfällt auf die Klimatisierung, für die wir zu 100% Ökostrom beziehen. Darüber hinaus decken wir 60% unseres Energiebedarfs durch eigene Energieerzeugung ab", so der Hersteller.