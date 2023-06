Von dem geplanten Behälterkompaktlager abgesehen, dreht man bei Wintersteiger auch an organisatorischen Stellschrauben. Einen möglichen Gamechanger sieht er in der Erhöhung der Agilität, wodurch die Durchlaufzeiten auf ein Minimum reduziert werden sollen. Um schrittweise Verbesserungen im Materialfluss zu erreichen, hat man beim Maschinenbauer jetzt Arbeitskreise eingesetzt. Diese Teams werden Abteilungsübergreifend besetzt, um Schwachstellen an der Wurzel zu beseitigen und in der Montage mehr Flexibilität zu erlangen.



Derzeit triggern die geplanten Aufträge die Aktivitäten in der Logistik für die Montageversorgung. Hier greift also das Push-Prinzip. „Ist eine Montage für den Tag X eingeplant, wird unsere Kommissionierung für diese Montage am Tag Y ausgelöst. Die Auslösung der Kommissionierung erfolgt in unserem Fall 48 Stunden vorab. Ist nun die Kommissionierung erfolgt, wird der Auftrag von unserem Außenlager in die Montage gepusht“, erläutert Schramböck. Zu diesem Zeitpunkt sei noch nicht klar, ob der Auftrag auch tatsächlich benötigt werde. In den meisten Fällen könne nach Plan montiert werden. Wenn jedoch Änderungen vorgenommen werden, wird immer wieder Material kommissioniert, das die Montage nicht zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt benötigt.



Daher möchte der Projektleiter auf eine bedarfsgesteuerte Logistik umsteigen. Das heißt, der Kommissionierauftrag soll direkt vom Bedarfsverursacher in der Montage ausgelöst werden und nicht durch die Produktionsplanung. So können Blindleistungen aufgrund von Abweichungen in der Planung oder der Verfügbarkeit ausgeschlossen werden. Vom Push- würde man also in ein Pull-Prinzip übergehen.

