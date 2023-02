Meritor, Zulieferer für die Automobilindustrie, beauftragt KNAPP mit der Automatisierung seiner Produktionsversorgung am Standort Lindesberg in Schweden. Das entstehende Paletten-Hochregallager mit Regalbediengerät soll Meritor mehr Flexibilität zur Versorgung ihrer Arbeitsplätze bieten.



KNAPP liefert die Hardware und Software für die Automatisierungslösung bei Meritor. Gian Luca Albert, General Manager Operations Europa, erklärt: „Nach einer langen Evaluierungsphase haben wir uns unter vielen Anbietern für KNAPP entschieden, da das Unternehmen am besten unsere Anforderungen erfüllt, die noch dazu in unser bestehendes Gebäude integrierbar ist und unseren Budgetvorstellungen entspricht. Die Lösung ist äußerst flexibel, was zukünftigen Bedarf und auch Mengen-Mix-Schwankungen angeht.“



Die KNAPP-Niederlassung in Schweden hat Meritor bereits bei früheren Projekten mit Serviceleistungen unterstützt. Mit dem neuen Auftrag vertiefen die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit. Die Automatisierungslösung in Lindesberg soll im August 2022 in Betrieb gehen.



„Wir sind sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit Meritor. Die Geschichte des Unternehmens ist geprägt von Innovation und dem ständigen Bestreben, das Geschäft weiterzuentwickeln. Dabei stehen wir Meritor gerne zur Seite. Das Projekt ist etwas ganz Besonderes für uns, eine Lösung am neuesten Stand der Technik, die KNAPPs facettenreiches Angebot für die produzierende Industrie widerspiegelt“, so Mikael Holmqvist, Managing Director KNAPP AB.

