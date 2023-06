Die HW group erweitert seinen Bestseller STE2 R2 um eine Einstiegs- und eine SNMPv3-Variante. Monitoring Experte Christoph Gattinger aus dem Hause BellEquip dazu: „Die STE-Serie steht schon seit mehr als 10 Jahren für verlässlichen und zudem sehr kosteneffizienten Schutz von sensiblen Umgebungen. Mit den beiden neuen Modellen können noch mehr Anwendungsbereiche abgedeckt werden.“ Die hochsensitiven Überwachungssysteme werden für einfache Temperaturüberwachung in Serverschränken oder temperatursensiblen Ausstellungsbereichen bis hin zu komplexeren Anwendungen wie z.B. in Serverräumen, in der Kühllogistik oder in industriellen Umgebungen eingesetzt.





Neu: Einfacher LAN/Wi-Fi Temperatursensor

Das IP-Thermometer STE2 LITE mit einem RJ11-Anschluss kann bis zu 4 Sensorwerte von externen Sensoren (Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, CO2, VoC, 4–20 mA und andere) überwachen. Bei Grenzwertabweichungen wird eine E-Mail-Alarmierung gesendet. Im STE2 LITE Gerätepaket ist ein Temperatursensor mit 1m-Kabel enthalten.

Ethernet- und Wi-Fi Hygro-/Thermometer

Der STE2 R2 überwacht bis zu 5 externe 1-Wire- und 1-Wire-UNISensoren sowie 2 digitale Eingänge und kann über LAN oder WLAN verbunden und per Netzteil oder PoE betrieben werden. Bei Grenzwertüberschreitungen wird per E-Mail, SNMP oder dem Onlineportal SensDesk alarmiert. Die einfach in Betrieb zu nehmenden Geräte werden für Temperatur-, Luftfeuchte-, Strom-/Spannungs-, Leckage-, Rauch-, Eintritts-, Bewegungsüberwachung und mehr eingesetzt.

Neu: Industrielles SNMP-Thermometer für bis zu 15 Sensoren

Die PLUS-Variante des beliebten STE2-R2 ist ein professionelles LAN- & Wi-Fi-Produkt zur Fernüberwachung von industriellen Sensoren mit erhöhter Sicherheit durch SNMPv3, HTTPS-Zertifikate und IPv6. Es bietet über 2 RJ11 Ports die Überwachung von bis zu 15 externen Sensorwerten und zusätzlich 2 digitale Eingänge. Bei Grenzwertabweichungen werden ein E-Mail-Alarm oder auch SNMP-Traps gesendet. Mit VDO (Virtual Digital Outputs) können zudem externe Relaisausgänge in Abhängigkeit vom Sensorwert gesteuert werden. Das Gerät wird mit einem 3m RJ11 Temperatursensor geliefert und kann auch über PoE mit Strom versorgt werden.