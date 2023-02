Fachkräftemangel, Streiks und Teuerungsprämie: Beim Thema Personalentwicklung zeichnet sich ein Stimmungsbild, nach dem der gesellschaftliche Diskurs ein Umdenken von ArbeitgeberInnen erwartet. Immer mehr müssen sich EntscheiderInnen ihrer Belegschaft gegenüber verantwortlich zeigen und sich auch nach außen entsprechend positionieren. Daher greift die aktuelle FACTORY-Ausgabe dieseThematik an mehreren Stellen und aus verschiedenen Blickwinkeln auf.



Andrea Alboni streicht als General Manager Western Europe von Universal Robots erwartungsgemäß das Potential der Automatisierung heraus, Arbeitsplätze und dadurch auch Betriebe attraktiver zu gestalten (S. 6). Unser Kolumnist Mario Buchinger verwendet diesmal zwei Seiten darauf, den Ursachen des Fachkräftemangels auf den Grund zu gehen und die Haltung der EntscheiderInnen kritisch zu hinterfragen (S. 14). Die Brücke zwischen diesen Artikeln schlägt Sebastian Schlund, der sich in seinem Beitrag damit befasst, wie die Akzeptanz der Belegschaft gegenüber neuen Technologien gefördert werden kann (S. 32). Entlastend für MitarbeiterInnen soll auch das Tool von Partium zur Ersatzteilsuche sein, über das CEO Philipp Descovich im Interview erzählt (S. 36). Immer stärker auf künstliche Intelligenz setzt Siemens. Seit Kurzem versammelt der Konzern vier Start-ups aus dem Bereich künstliche Intelligenz in seinem Ökosystem, die wir auf Seite 22 vorstellen. Wie der Robotik-Anbieter Franka Emika nun mit einer Plattform durchstarten will, erfahren Sie ab Seite 34. Um Automatisierung effizient umzusetzen, verlangt sie nach Standardisierung. Zum dreijährigen Geburtstag von Umati haben wir die Entwicklung der Schnittstelle nachgezeichnet und Stimmen aus der Industrie dazu gesammelt (S. 26).



Zur Vorbereitung auf die AMB finden sie ab Seite 46 eine geballte Ladung an Innovationen, die auf der Fachmesse präsentiert werden. Auch Werkzeugspezialist CERATIZIT wird dort mit einem Stand vertreten sein. Ab Seite 12 können Sie sich von dessen Anwenderbericht zur Optimierung in der Lohnfertigung inspirieren lassen.



Andreas Czezatke von K-Businesscom weiß, wie man die Qualitätsprüfung mithilfe von visuellen Daten um einiges schneller und genauer gestalten kann. Wo Mittelständler da am besten ansetzen, erklärt er in einem exklusiven Interview (S. 30). Wie wichtig Transparenz für die Schaffung effizienter Produktionsprozesse, lesen Sie im Erfahrungsbericht von Gühring (S. 40).



