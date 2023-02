Nicht nur im metaphorischen Sinn befinden wir uns mitten in einem heißen Herbst, auch die Temperaturen sind für diese Zeit ungewöhnlich warm. Eine Initiative, die zumindest etwas gegen die Erderhitzung ausrichten soll, ist die Green Steel Taskforce von Primetals. Das Linzer Unternehmen konnte 2021 einen enormen Umsatzsprung verzeichnen. Wie das mit dem grünen Stahl zusammenhängt und warum der Hersteller immer weniger auf chinesische Lieferant:innen setzt, erläutert Primetals-Finanzchef Andreas Weinhengst im Interview ab Seite 6. In den Folgeseiten greifen wir noch weitere Anlagenbau-Firmen heraus, die mit ihren Strategien, (Miss-)Erfolgen und Jubiläen auf sich aufmerksam gemacht haben. Das vollständige Ranking mit den Umsätzen, Umsatzveränderungen, Mitarbeiter:innenzahlen und Geschäftsführer:innen finden Sie ab Seite 16.



Einen weiteren Schwerpunkt setzen wir diesmal auf Plattformen, Datenprojekte und smart products. Was Weidmüller in dieser Hinsicht zu bieten hat, lesen Sie auf Seite 26. Über Lenzes Neuzugang im digitalen Portfolio können Sie sich ab Seite 28 ein Bild machen. Die Anwendungsgebiete von Datenbrillen werden, genauso wie ihre Akzeptanz, immer breiter. Einige Beispiele dazu finden sich ab Seite 32. Einen Einblick in ein Datenprojekt im Werkzeugbau der BMW AG liefert das Interview ab Seite 34. Es zeigt auf, wie digitale Diagnostik heute schon zu besseren Prozess- und Produktqualitäten führt – und wie man mit Daten für die Zukunft vorsorgen kann. Und allgemein wissenswerte Fakten über digital Twins lesen Sie ab Seite 36.



Ab Seite 42 erfahren Sie genauer, wie logistische Prozesse effizienter werden können. Und zwar ebenfalls mithilfe der Transparenz, die Prozessdaten liefern. Außerdem haben wir unsere Umfrage zur Lage des After Sales für Sie aufbereitet. Sehen Sie Ergebnisse auch als Appetizer für die Ersatzteiltagung, die sie im Frühling wieder erwartet.



Außerdem können Sie sich bei uns im Vorfeld zu jener Messe informieren, die gerade in aller Munde ist; zur SPS. Dazu haben wir Ihnen ab Seite 46 zwölf spannende Innovationen zusammengetragen.

Hier geht's zum E-Paper!