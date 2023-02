Die kompakt bauenden, energieeffizienten Drehstrom-Asynchronmotoren mit einphasig gespeister Elektronik. Die Drehstrom-Asynchronmotoren sollen alle Vorteile eines Drehstrommotors auch am einphasigen Netz bieten. Mit aufgebauter Elektronik können diese in Zukunft auch jederzeit am weit verbreiteten 230V-Einphasennetz betrieben werden. -von ABM Greiffenberger.

Foto: ABM Greiffenberger