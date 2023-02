Wo liegen weitere Digitalisierungspotenziale in der Stahlindustrie?

Was wir verfolgen, ist die sogenannte „Smart“-Production, wo digitale Assistenten – Robotik und auch künstliche Intelligenz – eingesetzt werden. Roboter sind etwa bei der Probenentnahme im Einsatz, damit nicht ein Mensch bei Temperaturen über 1500 Grad eine Messung durchführen muss. Das Meisterstück ist aber die durchgängige Produktionsoptimierung - Through Process Optimization-Lösung (TPO). Dabei handelt es sich um eine riesige Datenbank, wo alle Daten aus der Stahlprozesskette – von der Agglomeration bis zum Kaltwalzen – verarbeitet werden. Auf Basis von Datenanalyse und Machine-Learning gibt uns TPO dann in Echtzeit die bestmögliche Kombination der Prozessparameter vor, um eine höchstmögliche Qualität erzeugen zu können.

Ist das noch Zukunftsmusik oder ist dieses Optimierungstool schon im Einsatz?

Wir arbeiten hier eng mit führenden Stahlerzeugern weltweit zusammen und haben diese Lösung bereits umgesetzt. TPO ermöglicht den Kunden nun Stahl höchster Qualitätsstufen – sogenannte Automotive Quality – zu produzieren, die nur so von internationalen Autoherstellern akzeptiert wird.

Wie stark bekommen Sie die steigenden Energiekosten zu spüren?

Für uns als Primetals Technologies Austria sind die Energiekosten kein so großes Problem. Geheizt wird bei uns mit Fernwärme von der voestalpine, da haben wir langfristige Verträge. Beim Strompreis sind wir aktuell ausgerichtet auf den Spotmarkt, den wir laufend beobachten. Wenn der Preis passt, schließen wir wieder für längere Zeit ab. Allerdings steckt in Komponenten, die wir zukaufen, viel Energie, was natürlich preistreibend ist. Dazu muss ich sagen: die Stahlindustrie folgt generell zeitversetzt der konjunkturellen Entwicklung der Weltwirtschaft. Es gibt immer wieder Auf- und Abschwünge.

Wo befinden wir uns jetzt gerade innerhalb dieses Zyklus‘?

Jetzt sind wir im Aufschwung. Und diese Sonderkonjunktur reißt so schnell nicht ab. Jeder Stahlerzeuger ist auf dem Weg in die karbonfreie Stahlproduktion – und das weltweit.

