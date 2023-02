Autonome mobile Roboter und fahrerlose Transportsysteme sind die unweigerlichen Schwerpunkte dieser Ausgabe - nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass der heiß diskutierte Standard VDA 5050 bald eine Update erfahren wird. In einem Beitrag tun zwei österreichische Hersteller ihre unterschiedlichen Meinungen über die Datenschnittstelle kund. In der Coverstory erfahren Sie die wichtigsten Infos über einen mobilen Roboter, der zusätzlich mit einem Roboterarm samt Greifervarianten ausgestattet ist und dadurch zum mobilen Manipulator wird. Außerdem verschaffen wir Ihnen einen Branchenüberblick über AMR- und FTS-Hersteller.



Zudem lesen Sie, wie sich die Schwachstelle bei Log4j auf Produktionsbetriebe ausgewirkt hat und welches Licht sie auf Open Source wirft. Eine Frage, die seit Jahren immer wieder aufkommt, ist jene nach der künftigen Notwendigkeit von Schaltschränken. FACTORY geht daher der Frage nach, was es mit den neuen Alternativ-Systemen auf sich hat. Zudem finden Sie einen Beitrag darüber, wie Plattformen die Industrie erobern und nun sogar die Erstellung von Plattformen zum Service wird.



Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!