Open Source Projekte sind keine Bastlerprojekte mehr. Viele Projekte sind existenziell für Lösungen in der Industrie. Die meisten Unternehmen wissen kaum, wie viel Open Source Software sie nutzen. Gleichzeitig wimmelt es in den Communities nur so von Softwareingenieurinnen und Ingenieuren. Die sind sehr begehrt und wer gute Entwicklerinnen und Entwickler für sich gewinnen will, muss ihnen Freiheiten wie das weitere Pflegen von Open Source Projekten ermöglichen. Und: In den Communities warten Kunden – auch von Siemens. Darüber hinaus spart Open Source Ressourcen in der Entwicklung. Dazu kommt: Wer nicht aktiv in den Communities unterwegs ist, verpasst Innovationen. Denn seit dem Alphabet Leak wissen wir um die Sorgen der Tech-Firmen: Open Source KI wird OpenAI und Google überflügeln und ein nicht genannter Google-Mitarbeiter meint: Open Source hat uns bereits überholt.



Zurück zu Siemens: Die Münchener unterscheiden in eine Unternehmens- und Mitarbeiterperspektive. Das Unternehmen soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermutigen, Open-Source-Projekte zu nutzen, zu ihnen beizutragen und sie mitzugestalten – auch während der Arbeitszeit. Das Versprechen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Siemens wird das Lernen und die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter durch Open-Source-Aktivitäten fördern und erleichtern“ und „Siemens wird seinen guten Ruf in der Open-Source-Community kontinuierlich verbessern und aufrechterhalten.“ Der letzte Punkt ist wichtig, denn in den Communities zählen nicht die Firmen, sondern oft die Menschen mehr. Viele Konzerne mussten Lehrgeld bezahlen, dass ihre „Anforderungen“ nicht innerhalb von wenigen Stunden umgesetzt wurden.