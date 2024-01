Wer den Fastems-Stand auf der EMO 2023 in Hannover gesehen hat, verbindet mit dem Unternehmen vielleicht das Flexible Pallet System (FPS), das mehrere Dreh- oder Fräsmaschinen mit einer Automatisierung verkettet und im September neu vorgestellt wurde. Hinter solch ausgeklügelten physischen Systemen steckt eine mindestens genauso ausgeklügelte Software. Bei Fastems ist das die Manufacturing Management Software (MMS), die vor knapp 25 Jahren erstmals auf der EMO in Mailand vorgestellt wurde. Neu ist, dass der Automatisierungsspezialist seine Software nun auch losgelöst von der Hardware anbietet.



Einen Roboter oder ein Palettenregal an eine Maschine zu stellen, das können viele, meint Stefan Becker, Geschäftsführer der Fastems Systems GmbH. Wirkliche Effektivität schaffe man aber, wenn man Software-seitig auf die Agilität von Prozessen reagiere. Dadurch können Anwender:innen etwa die Spindel-Auslastung erhöhen, automatisiert in die dritte Schicht fahren oder ins Wochenende hinein produzieren. Mit der MMS spricht Becker Produktionsbetriebe unterschiedlichen digitalen Reifegrades an: „Es gibt Kund:innen, die an die Software schon hohe, ausgegorene Anforderungen stellen, während man bei anderen noch die Zettelwand als Planungsmethode findet“. Dementsprechend unterschiedlich können die Herausforderungen für Fastems sein. Wenn in einem Unternehmen beispielsweise bereits ein MES-System im Einsatz ist, entsteht mit der MMS ein Schnittstellenkonflikt, den es zu lösen gilt. Ein Anwender hingegen, der noch ganz am Anfang steht, kann zunächst zwei oder drei Maschinen ohne Automatisierung mit der Fastems-Software steuern und sich – wenn er möchte – nach und nach bis zu einem physisch verketteten System vorarbeiten.

