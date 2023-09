Als erster Schritt war es wichtig, an die benötigten Daten zu kommen. Da es bereits ein SAP-System gab, stellte dies grundsätzlich kein Problem dar. Allerdings waren in der Vergangenheit nur zwei Kennzahlen erhoben worden; die Kosten und die technische Anlagenverfügbarkeit als Ergebniskennzahlen. Inzwischen haben sich die Meantime-to-Repair, Meantime-between-failure dazugesellt. Dann ging es darum, die Erhebung, Auswertung und Visualisierung der Daten schrittweise zu automatisieren. „Damit sehen wir, ob wir einen Maschinen-Handlungsbedarf haben“, so der Instandhaltungsleiter. Wichtig ist ihm, dass diese Daten dem Shopfloor-Management entsprechend tagesaktuell vorliegen. So können die Mitarbeiter:innen die aufgezeigten Potenziale in einem durchgängigen KVP-System abarbeiten. Dafür hat man bei Miba einerseits das Mitarbeiter-KVP namens Kaizen Boards gebaut, andererseits wurden auch spezielle Experten-KVP-Runden eingeführt, in denen große Verbesserungsprojekte auf den Tisch kommen.



Irgendwann soll auch Condition Monitoring in das Dashboard eingebunden werden. Zu Predictive Maintenance ist es noch ein weiterer Weg, wie Amesbauer gesteht: „Wir haben ca. 270 große Anlagen im Unternehmen und bilden von der Dreh- und Fräsbearbeitung über Gießmaschinen, Schneiden, Pressen einen bunten Blumenstrauß ab. Das macht es meines Erachtens schwierig, ein Predictive Maintenance System über alle Maschinen auszurollen“.