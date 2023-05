Vertreter des Thinktanks AI Austria fürchten um die Wettbewerbsfähigkeit Europas und erklären, "dass das KI-Gesetz auch die Innovationsfähigkeit Europas im Bereich der künstlichen Intelligenz fördern muss". Laut einer Studie unter europäischen KI-Unternehmen, die von AI Austria mitinitiiert wurde, glauben 50% der KI-Startups, dass das kommende Gesetz die KI-Innovation in Europa bremsen wird. Weitere 16 % erwägen, die KI-Entwicklung zu stoppen oder in Länder außerhalb der EU zu verlagern. Diese Bedenken rühren auch daher, dass bei den Investitionen Europa bereits jetzt weit abgeschlagen liegt. Etwa 53% der weltweiten privaten Investitionen in KI-Entwicklungen werden laut Studien, auf die sich der Thinktank bezieht, in den USA und 23% in China getätigt. Mit nur 6% hinkt Europa vergleichsweise hinterher.

