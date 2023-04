Viele Industrieverantwortliche stehen vor der Herausforderung pdfs mit Entwürfen des AI Acts zu durchsuchen um ihren Use Case zu finden und dann selber Risikoeinstufungen abzuleiten. Die Datenbank vereinfacht die Suche und die Einordnung der eingesetzten Technologie. 106 Anwendungsfälle aus dem betrieblichen Alltag haben die Autoren zusammengetragen, bewertet und kommentiert und freuen sich auf Kontributoren. Die untersuchten Unternehmensbereiche gehen von Personal, über Fertigung, Logistik, Supply Chain, Buchhaltung, Einkauf, Kundenservice, Marketing, Forschung und Entwicklung bis hin zu IT und Cybersecurity.



Die Autoren klassifizieren die Anwendungen in „geringes Risiko“, „hohes Risiko“ oder „noch unklar“. Ein hohes Risiko sehen die Applied AI-Expertinnen und Experten vor allem in den Use Cases im Personalwesen, aber auch bei biometrischen Anwendungen in der Produktion oder bei der Kreditwürdigkeit von Zulieferern. Auch wenn das Wissensmanagement in Zukunft KI-Funktionalitäten aufweist, könnte es mit „hohem Risiko“ bewertet werden, und zwar „aufgrund der Komponente der Aufgabenzuweisung. Außerdem könnten Aspekte der Überwachung und Bewertung von Leistung oder Verhalten zum Tragen kommen“, heißt es in der Analyse.