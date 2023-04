Siemens und Freyr haben auf der HMI 2023 ihre strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Konkret heißt das, dass das norwegische Unternehmen seine geplanten Gigafactories in Norwegen und den USA mit dem Industrial Operations X Portfolio von Siemens ausstatten möchte. Dieses bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für Industriebetriebe, um Operational Technology (OT) mit integrierter Informationstechnologie (IT) zu kombinieren.



Die Partnerschaft soll sich entlang des gesamten Batteriedesign- und Fertigungsprozesses erstrecken: von Produktionsdesign, Produktdesign bis hin zur Automatisierung des gesamten Produktionsprozesses. Industrial Operations X soll dabei helfen, Design und Fertigung besser zu verbinden, und die Produktion so zu skalieren. "Wir freuen uns darauf, die Automatisierungs- und Digitalisierungskompetenz von Siemens in Verbindung mit den einzigartigen Fähigkeiten von AWS und Nvidia in unseren Batteriedesign- und Fertigungsprozessen zu nutzen, um die wachsende globale Batterienachfrage zu befriedigen. KI oder digital verbesserte elektrochemische Zelldesign- und Fertigungsprozesse sind die nächsten Grenzen in der Batterieproduktion, und dies ist ein grundlegender Schritt in diese Richtung", sagte Tom Einar Jensen, Mitbegründer und CEO von Freyr.