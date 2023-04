Künstliche Intelligenz : Hans Beckhoff: "ChatGPT als Gedankenverstärker verwenden"

Beckhoff sieht in Large Language Models wie ChatGPT die Möglichkeit, die Steuerungsprogrammierung zu beschleunigen und vereinfachen. In der Automatisierungssoftware TwinCat ist die Technologie bereits als Funktion integriert, wie am Dienstag auf der Hannover Messe bekannt wurde. Völlig vertrauen solle man dem Chatbot laut Geschäftsführer Hans Beckhoff dennoch nicht.