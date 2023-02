Ende Juni war es dann doch so weit: auf der Automatica in München nahmen sich Mahler und Pfaff Zeit für ein vierzigminütiges Interview. Bei der Frage, was sich hinter den Kulissen abgespielt habe, ergriff Mahler das Wort: „Wir haben wirklich intensiv am neuen Produkt und dem Produkt Launch gearbeitet. Immerhin sprechen wir hier von der nächsten Generation der Automatisierung für jedermann“. Er ist ein geübter Sprecher, der sich nicht so einfach in die Karten blicken lässt. Der Roboterarm, den das 2016 gegründete Start Up in Hannover erstmals einem breiten Publikum präsentiert wurde, heißt Franka Production 3. Was daran neu ist? Laut Pfaff die Feinfühligkeit. Mit dieser Fähigkeit sollen neue Anwendungsgebiete erschlossen werden, und zwar dort, wo laut Pfaff „montiert und getestet wird und wo man Kräfte in einen Prozess bringen muss. Beim Stecken, Touchen und überall, wo man den Roboter nicht positionsgeregelt fahren kann“. Seine weiteren Eigenschaften sind 3 Kilo Traglast, 833 mm Reichweite – und ein höherer Preis als sein Vorgänger Panda.