Helmut Schmid, langjähriger Deutschland- und Westeuropa-Chef beim Cobot-Marktführer Universal Robots, übernimmt die Geschäftsführung von AGILOX. Mit Schmid treibt ein international erfahrener Geschäftsführer und Robotik-Enthusiast den weiteren Ausbau des Unternehmens voran. Zuletzt war er als Geschäftsführer beim deutschen Cobot-Pionier Franka Emika GmbH in München tätig.



Helmut Schmid ist Spezialist für Wachstumsstrategien, Geschäftsentwicklung, Change- Management, Internationalisierung, Vertrieb und Marketing. In seiner langjährigen Laufbahn hat er bereits mehrere Gesellschaften gegründet, profitabel geführt und insbesondere skalierbare Geschäftsmodelle umgesetzt, wozu oft neue Vertriebsprozesse und Strukturen erarbeitet und neue Go-to-Market-Strategien zielführend umgesetzt wurden. Auch als Mitgründer des Deutschen Robotik Verbandes e.V. und der Robotics Ventures GmbH hat sich der studierte Flugzeugbauingenieur einen Namen gemacht. Nun möchte der neue CEO von AGILOX die Weiterentwicklung des Unternehmens vorantreiben und internationalisieren. „AGILOX ist eine Marke mit einer starken Basis und einem ebenso hohen Marktpotential. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in das Unternehmen einzubringen, um es weiterhin gewinnbringend zu entwickeln und es langfristig am Markt zu positionieren“, so Schmid.