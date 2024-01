Gérôme Stemmer vom Kommissionieranlagen- und Transportroboterhersteller Safelog etwa betont, dass kaum ein Hersteller alle Anwendungsfälle abdecken kann, und die VDA5050 als Industriestandard in diesem Kontext unschlagbar ist. Unternehmen wie Safelog, die Mitglieder des VDMA-Lenkungskreises sind, setzen den Standard aktiv um. Stemmer erklärt: "An diesem Punkt ist ein Industriestandard wie die VDA5050 unschlagbar." Auch große Player wie Still erkennen die Vorteile der offenen Schnittstelle. Frank Müller von Still hebt hervor, dass durch die Öffnung der Systeme eine massive Steigerung der Effizienz möglich sei. Müller bringt es auf den Punkt: "Eine offene Schnittstelle ermöglicht es, in bereits bestehende Automatisierungsanlagen einzusteigen und vergleichsweise niedrigschwellig Fahrzeuge oder Systeme zu integrieren." Für Wolfgang Hillinger vom Linzer FTS-Spezialisten DS Automotion liegt der Vorteil in der Standardisierung vor allem in der Möglichkeit, mobile Einheiten verschiedener Hersteller unter verschiedenen Leitsystemen zu betreiben. Hillinger erklärt: "Die VDA5050 spielt ihren Nutzen für den Anwender vor allem mit Blick auf Unabhängigkeit und Flexibilität aus." Sven Kaluza von Omron sieht in der VDA5050 die Möglichkeit, komplexe Anforderungen strukturiert zu lösen und verschiedene Fahrzeugtypen harmonisch zu orchestrieren. Die aktive Beteiligung von Unternehmen wie Omron am VDMA unterstreiche das Engagement für die Weiterentwicklung des Standards.