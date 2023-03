Auch Leitsteuerungen können VDA 5050 kompatibel sein. So etwa das Active Shuttle Management System von Bosch Rexroth. Das Unternehmen hat in der Bosch Gruppe bereits zahlreiche Anwendungen mit seinem AMR umgesetzt. In den Werken der Bosch Gruppe loten die Mitarbeiter:innen ständig die Potenziale des Active Shuttle in der Praxis aus. Zusätzlich zu einfachen Transportbewegungen von Quelle zu Senke haben die Entwicklungsteams beispielsweise ein Energiemanagement und eine Traffic Control-Funktion zur Vermeidung von Staus integriert.



Durch die Automatisierung der Logistik verringern Anwendende den Personalaufwand für die Materialbereitstellung, reduzieren Bestände und gewinnen Platz für Produktionsanlagen. Darüber hinaus senkt der Standard die Engineeringkosten, denn Mehrfachkosten für mehrere Software-Lizenzen entfallen. Außerdem vereinfacht der Einsatz einer Leitsteuerung nach VDA 5050 Standard die Topologie. Mit dem AMS muss lediglich ein Flottenmanager an die IT-Systeme angebunden und nur eine Schnittstelle programmiert werden.

