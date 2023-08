Einen klaren Fokus setzt die voestalpine daher auf die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2023/24 investierte das Unternehmen über 60 Millionen Euro in diese Bereiche. 81 Prozent der Belegschaft nutzten diese Weiterbildungsmaßnahmen. Der Konzern unterhält Ausbildungszentren an 15 Standorten in Österreich. Hier werden derzeit rund 940 Lehrlinge in 30 verschiedenen Berufen ausgebildet. Dieses Engagement erstreckt sich auch international, wo insgesamt 1.400 Lehrlinge in 50 Lehrberufen gefördert werden. Um die zukünftigen Arbeitskräfte dort anzusiedeln, wo sie gebraucht werden, errichtet die voestalpine derzeit ein neues Lehrlingswohnhaus in Kapfenberg, das bis 2025 fertiggestellt werden soll.

