Die Förderung der Work-Life-Balance durch Unternehmen findet sich in der Erhebung erstmals in den Top 10. Homeoffice wollen mit 64 Prozent fast zwei Drittel machen - am besten an etwa 2,5 Tagen pro Woche. In Österreich ist Homeoffice sogar etwas beliebter als in Deutschland und in der Schweiz. "ITler ohne Remotework zu bekommen, ist mittlerweile schlichtweg unmöglich", sagte Daniel Hauser von der Stepstone-Tochter Universum, die die Umfrage durchgeführt hat. 84 Prozent der befragten IT-Studierenden wollen auch Homeoffice machen. Ähnlich hoch ist der Wert bei sogenannten High Achievers, also Studentinnen und Studenten mit sehr gutem oder gutem Erfolg.



An aller erster Stelle steht bei den Befragten aber ein attraktives Grundgehalt gefolgt von einem hohen Einkommen in Zukunft und vielfältigen Arbeitsaufgaben. Nach den Stockerlplätzen folgen flexible Arbeitsbedingungen, ein freundliches Arbeitsumfeld sowie professionelles Training und Weiterentwicklung. Auf Platz sieben folgt die Förderung von Work-Life-Balance, dahinter die Förderung zukünftiger Weiterbildungen, eine sichere Anstellung und Respekt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

