Um den technischen Vertrieb im Gebiet Steiermark, Kärnten und Osttirol kümmert sich zukünftig Gabriel Kogler (31). Sein Aufgabenbereich gestaltet sich sehr abwechslungsreich und umfasst unter anderem die Bestandskundenpflege, die Neukundengewinnung sowie die Produktpräsentationen und die Angebotslegung für Projekte. Kogler startete seine technisch-schulische Laufbahn an der HTL-Zeltweg im Bildungszweig Bautechnik. An der Montanuniversität Leoben studierte er Engineering mit fachlichem Schwerpunkten im Schwermaschinenbau, in der Werkstoffwissenschaft für Raumfahrttechnik sowie in der Automatisierungstechnik. Beruflich führte sein Weg vom Chefkonstrukteur zum System Architect bei einem renommierten österreichischen Automotive-Unternehmen. Während des Corona-Lockdowns bildete er sich über den Digital University Hub Graz im Bereich Ökonomie weiter.