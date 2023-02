Antriebs-, Förder- und Systemtechnik-Spezialist TAT setzt zurzeit auf die Fusion seiner Bereiche Systemtechnik und Robotik in die Automatisierungstechnik. Eine Palettier- und Puffereinheit sowie eine Standard-Pufferlösung mit Schwerkraftförderern demonstrierten am Messestand, wie einfach und kosteneffizient Automatisieren sein kann.

„Neben dem Vorstellen unserer Automatisierungsangebote war für uns die Intertool vor allem auch eine ‚Netzwerk-Messe‘ mit hervorragenden Fachvorträgen mitten im Messegeschehen und den lockeren Gesprächen mit BesucherInnen und BranchenkollegInnen“, berichtet TAT Geschäftsführer Ing. Matthias Mayr von seinen Eindrücken.

Modulare Standard-Pufferanwendungen

Anhand des ausgestellten Exponates präsentierte das TAT-Messeteam seine vier neuen standardisierten Automatisierungsangebote, bei denen der kollaborierenden Leichtbauroboter TM5 von Techman Robot jeweils als zentrale Schnittstelle fungiert. In unterschiedlichen Kombinationen kommt dieser am Modultisch mit übereinander- oder nebeneinanderliegender Fördertechnik beziehungsweise mit einem Vereinzelungssystem sowie Lifteinheit oder Pusher zum Einsatz. Je nach Anforderung schnüren die TAT-ExpertInnen angepasst an Kundenwünsche Standardpakete und sollen so den Einstieg in die Automatisierung erleichtern. Aufwendige Implementierungszeit sowie hohe Investitionskosten sollen durch die Standardisierung weniger werden.