Während meiner Tätigkeit am Kompetenzzentrum für thermische Energiesysteme und Verfahrenstechnik an der Hochschule Luzern in der Schweiz haben wir für viele Kunden Energieanalysen durchgeführt und Effizienzmaßnahmen umgesetzt. Die durchschnittliche Amortisationszeit betrug drei Jahre. Das spezielle daran war die Methodik: Die Pinch-Analyse; ein systematischer Ansatz, welcher das gesamte Energiesystem optimiert, anstatt einzelne Komponenten zu optimieren. Solche Analysen bietet Thermolink nun in Österreich an, und möchte damit einen wichtigen Betrag zum nachhaltigen Erfolg von Industriebetrieben leisten.

