Das Start-up Hydrogrid bietet eine Software as a Service-Lösung (SaaS) für Wasserkraftanlagen und sorgt für 16 Prozent mehr Einnahmen durch deren optimale Ausnutzung. Vollautomatisch wird die Produktion in Echtzeit optimiert. Die Technologie von Hydrogrid lässt sich mit bestehenden Scada-/Anlagenleitsystemen kombinieren. Kleinen Wasserkraftwerken (< 30 MW Erzeugungsleistung) wird die vollständige Digitalisierung erleichtert: Von der Zuflussprognose, Integration in den Strommarkt, bis hin zur automatischen Schnittstelle zum lokalen Anlagensteuerungssystem. Den Anwendern bieten sich somit Möglichkeiten, die sonst den großen Playern am Markt vorbehalten sind.

Was: SaaS-Lösung für Wasserkraftwerke

Gründung: 2016

Besonderheit: Automatisierungslösung für Kleinwasserkraftwerke plus deren Effizienzsteigerung mithilfe von KI und IoT.