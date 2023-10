Der neue Distanzsensor, mit dem Sick auf der SPS aufwartet, bietet eine Reichweite bis zu 80 Meter und dabei große Präzision und Wiederholgenauigkeit im Nahbereich. Außerdem hat der Sensorspezialist darin ein neues, bedienerfreundliches Usability-Konzept mit symbolunterstütztem Sensordisplay umgesetzt. Die platzsparenden Gehäusebauformen in den Schutzarten IP65 und IP67 sind weitere besondere Merkmale des DT80.

Damit erschließt sich der Sensor viele stationäre und mobile Applikationsbereiche, zum Beispiel in der Stahl- und Metallerzeugung, im Sonder- und Kommunalfahrzeugbau, in mobilen Maschinen, in Hafenanlagen oder in der Konsumgüterindustrie. So wird der Sensor unter anderem auf selbstfahrenden Gabelstaplern für eine wiederholgenaue Höhenpositionierung der Lastaufnahmegabeln eingesetzt. Er ermöglicht zudem die Integration in automatisierte Prozesse sowie die Aufnahme von Betriebsdaten, die via IO-Link auch zur weiteren Verwendung übertragen werden können.

Sick