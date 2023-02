Die Würth Handelsges.m.b.H. wurde als österreichischer Leitbetrieb zertifiziert. Als Leitbetriebe werden nach einem umfassenden Qualifikationsverfahren jene vorbildhaften Unternehmen ausgezeichnet, die sich zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung bekennen. Das Zertifikat wurde im Rahmen eines Empfangs in der Würth Firmenzentrale in Böheimkirchen (NÖ) von Leitbetriebe Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher an Würth Geschäftsführer Ing. Alfred Wurmbrand übergeben.

„Würth vertreibt Produkte, die weltweit für höchste Qualität und Verlässlichkeit stehen“, so Monica Rintersbacher. „Damit ist die Würth Handelsges.m.b.H. mit ihrer breiten Produktpalette auch in Österreich ein unverzichtbarer Partner der Handwerks- und Industriekunden.“