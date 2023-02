In Oberösterreich wirkt Siemens seit mittlerweile mehr als 120 Jahren. Der Technologiekonzern zählt zu den größten Arbeitgebern der Region. Nun entsteht ein gemeinsamer Standort für die 700 Siemens-Beschäftigten in Oberösterreich, der am 22.11.2022 feierlich eröffnet wurde.

"Digitalisierung und Dekarbonisierung sind zu bestimmenden Faktoren für eine erfolgreiche und lebenswerte Zukunft geworden. Egal in welche Branche wir blicken, die Herausforderungen sind enorm", sagte Günther Schallmeiner, Leiter der Niederlassung Linz bei seiner Eröffnungsrede. Es gelte nun, die reale und die digitale Welt miteinander zu verbinden, um die begrenzten Ressourcen zu schonen, die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und die Infrastruktur für den Umstieg auf erneuerbare Energien und E-Mobilität zu modernisieren.