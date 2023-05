Der Wandel vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität bedeutet für viele Unternehmen einen massiven Umbruch - sowohl bei den Produkten als auch bei den Fertigungstechnologien. Mechanische Komponenten werden weniger, elektrische umso mehr nachgefragt. Dies gilt für die gesamte Kette von der Produktion der Komponenten bis hin zur Ladeinfrastruktur. In der Produktion nehmen die Robotics eine zentrale Rolle ein: Im internationalen Wettbewerb entscheidet die Effizienz der Fertigung über die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller – ganz besonders in Hochlohnländern wie Deutschland.



Der Kongress „Robotics meets eMobility“ in Ingelheim am Rhein bringt Hersteller von Komponenten und Fahrzeugen mit Unternehmen zusammen, die zukunftsfähige Lösungen anbieten.



Termin: 1. Juni 2023, 9:00 bis 18:00 Uhr

Ort: Rohmann Automation GmbH

An den Wiesen 10, Ingelheim am Rhein