Inwiefern sind Ihre Mitarbeiter:innen auf diese neuen Aufgaben vorbereitet?

Wir transformieren unseren Standort und damit entwickelt sich auch unsere Belegschaft weiter. Der Vorteil ist: Ein Verbrennungsmotor und eine E-Maschine sind Montagekomponenten, wofür wir die gleiche Art von Spezialist:innen benötigen. Ähnliches gilt für die Grundkomponenten, die aus einer mechanischen Fertigung entstehen. Der große Unterschied liegt beim Inverter, der eine elektronische Komponente ist. Hier kommen wir in den Bereich der Feinelektronik. Das erhöht den Anspruch an den Arbeitsplatz, weil hier Sauberraum-Bedingungen gefordert sind. In diesem Bereich wird die Transformation am sichtbarsten sein.



Der Aufbau Ihrer zwei neuen Montagelinien ist sicherlich keine leichte Aufgabe. Was ist daran für Sie am herausforderndsten?

Ein wichtiges Thema ist die enge Zeittaktung. Wir werden bis Ende des Jahres die neuen Gebäude mit einer Gesamtfläche von über 60.000 m² fertigstellen. Beim aktuell volatilen Markt in der Bauindustrie, wo Preise fluktuieren und Lieferungen für diverse Komponenten lange dauern, ist eine koordinierte Terminplanung besonders wichtig. Danach werden wir über 300 Anlagen in einem kurzen Zeitraum integrieren. Da geht es dann darum, die Übergabezeitpunkte für die Hersteller, Einrichtungsplanerinnen und Ingenieure zu koordinieren, die diese Anlagen installieren und in Betrieb nehmen. Und ab Mitte des Jahres 2024 laufen die ersten Vorserien. Ab da stellen wir die ersten Komponenten aus Serienanlagen her, validieren und bestätigen sie. Der endgültige Hochlauf der Serienproduktion soll dann ab Herbst 2025 erfolgen. Das erfordert eine sehr enge Taktung und Synchronisation zwischen den unterschiedlichen Spezialisten.