Zur Bedeutung der Entwicklung sagt Domenico Iacovelli, CEO der Schuler Group, die an der Arbeitsgruppe beteiligt war: „Die Standardisierung von Schnittstellen bildet das Fundament für eine effiziente Autonomisierung der Produktionswerke". Mit Einführung der Companion Specification erwartet er sich eine Vereinheitlichung und Reduzierung der unterschiedlichen Schnittstellen zur Anbindung von Umformanlagen an Level-2- oder Level-3-Systeme. Dies soll auf Seiten der Maschinenanbieter wie auch auf Seiten der Level-2- und Level- 3-Softwarehersteller die Effizienz steigern. "Zukünftig werden wir alle Anlagen mit einem Gateway ausstatten, der die OPC UA Companion Specification for Metal Forming erfüllt“, erklärt Iacovelli.