Markus Nolte übernahm am 1. Juli den CEO-Posten bei Emco und löste damit den langgedienten Stefan Hansch ab. Für Nolte, einen gebürtigen Deutschen, ist das nicht die erste berufliche Station in Österreich. In Linz arbeitete er fünf Jahre lang für Hydro Aluminium, später leitete er für zweieinhalb Jahre Montana Aerspace in Wien. Dazwischen gab es Aufenthalte in Ungarn, den USA und Deutschland, wo der vielgereiste Manager die längste Zeit den globalen Sales für den Automobilzuliferer Nemak verantwortete. Mit diesem Koffer an Erfahrung und einer sowohl technischen als auch betriebswirtschaftlichen Ausbildung ist Nolte nun in Hallein gelandet. Vom dynamischen Automobil- und Luftfahrtbereich in die Werkzeugmaschinenindustrie.



Für Emco dürfte der neue Chef ein optimaler Fang sein, bringt er mit der Luftfahrt- und Automobilbranche doch die enorm wichtige Perspektive der Kund:innen mit. Dem Salzburger Unternehmen gibt er ehrgeizige Ziele vor – auch was die Entwicklung digitaler Produkte betrifft. Und lässt durchscheinen, dass er das umkämpfte Feld nicht den Mitbewerbern überlassen will.

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum wöchentlichen Factory-Newsletter!