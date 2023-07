Der Salzburger Maschinenbauer Emco beschäftigt aktuell rund 800 Mitarbeiter:innen an insgesamt 5 Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland und Italien. Mit mehr als 75 Jahren Erfahrung im Werkzeugmaschinenbau bietet der Hersteller individuelle, automatisierte Komplettlösungen, sowohl für Drehen als auch Fräsen. Seit Juli 2023 steht mit Markus Nolte nun ein Neuer an dessen Spitze.



Nolte hat in den vergangenen 25 Jahren Erfahrungen in verschiedenen Führungsfunktionen und Branchen gesammelt, u.a. als CEO eines börsennotierten Luftfahrtzulieferers und als Leiter Vertrieb & Entwicklung eines weltweit agierenden Automobilzulieferers. Zu seiner Bestellung als CEO bei Emco sagt Nolte: “Ich freue mich auf diese spannende Herausforderung in einem hoch agilen Marktumfeld. Die Expertise unserer Mannschaft und das innovative Produktportfolio sind beste Voraussetzungen, unsere Marktposition als Anbieter von Spitzentechnologie und Spitzenservice weiter auszubauen.



Nolte bildet nun gemeinsam mit Jörg Weinkogl, für die Bereiche Vertrieb, Service und Marketing verantwortlich, und Horst Rettenbacher, CFO, die Geschäftsführung von Emco. Die Gründe für das Ausscheiden von Stefan Hansch als CEO sind nicht bekannt.