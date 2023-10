In der Digitalen Fabrik 2.0 werden über 30 Firmen neueste Transformationstechnologien präsentieren. Lösungen fürs Monitoring von Maschinen stellt 4dot vor, allen voran den neuen, speziell für Umformmaschinen entwickelten Schwingungssensor PM3, der jedoch auch bei Werkzeugmaschinen und anderen Einsatzmöglichkeiten Verwendung findet. Interessant gestaltet sich auch der Stand der Firma AYES, die sich auf den Vertrieb smarter Brillen und den Einsatz erweiterter Realität bei der Digitalisierung der Industrieproduktion spezialisiert. Interessenten können hier AR-Brillen verschiedenster Marken und Typen ausprobieren, zum Beispiel RealWear, Microsoft HoloLens, Vuzix oder Magic Leap 2.



Einzigartige Logistiksysteme und Technologien zum Optimieren logistischer Prozesse zwecks Effizienzsteigerung in Produktionen und Lagern stellt Bossard vor, darunter Smart Factory Logistics und Smart Factory Assembly. Auf Lieferung und Einsatz von Informations- und Steuertechnologien ist die Gesellschaft dataPartner spezialisiert. Sie bietet Informationssysteme der Kategorie MES an, automatisiert Maschinen und Produktionsanlagen und liefert auch Softwarekomponenten für Steuereinheiten für Maschinen. Hoch innovative Lösungen auf der Grundlage von Vision-Systemen und künstlicher Intelligenz zum Senken der Unfallrate am Arbeitsplatz bringt Invanta auf den Markt für Arbeitsschutz in der Industrie. Auf der Messe werden am häufigsten genutzte Sicherungssysteme für Arbeitsplätze zu sehen sein - Sicherung der Gefahrenzone von Maschinen und Erfassung des korrekten Einsatzes von Arbeitsschutzmitteln.



In der Digitalen Fabrik 2.0 wird auch die mobile App JOBka präsentiert, dank der man modern, unterhaltsam, nachhaltig, einfach und schnell mit Mitarbeitern kommunizieren kann. Die Firma MicroStep stellt neben einem ganzen Portfolio an Maschinen und Technologien auch ihr Softwareprodukt CyberFab Manager für die Automatisierung von Produktionsprozessen vor.



Ihren Messestand bereitet auch die Firma Pantek (CS) vor. Sie ist autorisierter Anbieter komplexen technischen Supports für die weltweit verbreitete Software AVEVA für Industrieautomation. Nicht fehlen wird auch die Firma RAYNETmit ihrem Online-Tool, das den Usern hilft, an einer Stelle Überblick über Kunden, Geschäftsfälle und Ergebnisse zu behalten. Präsentieren wird sich auch der Technologie-Start-up CodeNOW, der Firmen hilft, Software-Tools richtig in ihre Geschäftsprozesse einzubinden. An ihrem Messestand stellt die Firma ihr Health Check Assessment vor, das eine erfolgreiche Digitalisierung von Firmen ermöglicht.



Kennen lernen können die Messebesucher ferner die Angebote von 3Dees Industries, Act-in CZ, Additive Systems, Almeto, BoldBrick, Bossard CZ, GE Intelligent Platforms, GradexSoft, mySCADA Technologies oder S&K Solutions. Mit eigenen Messeständen präsentieren sich der Industrieverband der Tschechischen Republik und die Elektrotechnische Vereinigung der Tschechischen Republik. In der Nähe der Digitalen Fabrik 2.0 finden Interessierte auch weitere Firmen, die sich mit Digitalisierung der Industrie befassen, zum Beispiel Beckhoff Automation, Compas automatizace, Konica Minolta, Nordson CS, Servis Control und Visometry.