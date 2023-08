An der MSV nehmen führende Firmen aus allen Bereichen der Industrie teil, unter anderem Bodor, Fanuc Czech, Hoffmann Qualitätswerkzeuge CZ, HSG Laser oder Trumpf Praha. Traditionell am stärksten vertreten ist Metallbearbeitung und Umformung, Werkzeuge inbegriffen. Messestände bereiten auch Firmen vor, die in den Bereichen Automation, Elektronik, Industrieroboter, Messtechnik, Kunststoffe, Schweißtechnik, Oberflächenbehandlung, Hydraulik oder Werkstoffe und Komponenten aktiv sind. „Dank ihrer breiten Aufstellung bietet die Maschinenbaumesse die Gelegenheit, Fachleute aus verschiedensten Bereichen zu vernetzen. So entsteht eine einzigartige Plattform zum Teilen von Informationen, Fördern von Innovationen und Diskutieren künftiger Entwicklungen in der Industrie“, so Michalis Busios, Direktor der MSV.

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!