Der Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbauer gründete nun einen Fachverband Additive Manufacturing, der von Dr. Markus Heering als Geschäftsführer geleitet wird. Eine Arbeitsgemeinschaft Additive Manufacturing VDMA hat bereits zuvor existiert. Der Schritt zum eigenen Fachverband zeigt, dass die additive Fertigung im Maschinenbau angekommen und als gleichwertiges Verfahren anerkannt wird. Er ist auch eine Reaktion auf die immer größer werdende Bedeutung des 3D-Drucks in der industriellen Produktion. Heering nannte in einem Interview zuvor die Krise als Treiber für Etablierung des Verfahrens: "In der Krise wurde Additive Manufacturing als flexible und schnell adaptierbare Technologie wahrgenommen. Im gesellschaftlichen Bewusstsein hat sich verankert, dass AM wie geschaffen für außergewöhnliche Anforderungen ist". Daher, so sagte er weiter, nehme er in der Branche eine "gute Portion Optimismus" wahr.